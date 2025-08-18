Наставник сборной Турции Винченцо Монтелла поделился мнением о наставнике Шахтера Арду Туране.

По словам итальянского специалиста, который во время футбольной карьеры провел 182 матча за Рому, где ныне выступает Артем Довбик, перед назначением турецкого специалиста ему звонили из Италии.

"Арда Туран – один из тренеров, которых я уважаю. Он также имел отличные варианты трудоустройства в Европе. Перед его переходом в Шахтер мне звонили представители нескольких итальянских клубов и интересовались моим мнением о нем. Я дал ему положительные характеристики. Он один из тренеров, за которыми я с удовольствием слежу", – цитирует Монтеллу fotospor.com

Напомним, Этим летом Арда Туран возглавил Шахтер, заменив на посту главного тренера Марино Пушича.

