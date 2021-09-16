Трагедия произошла во вторник на стадионе в селе Коровия Черновицкой области, сообщает пресс-служба Буковины.

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В этот день Дмитрию Белоусу исполнилось 60 лет. Он участвовал в матче команд ветеранов, во время которого сердце футболиста остановилось. Спасти жизнь не удалось.

К слову, Дмитрий Белоус на протяжении карьеры преимущественно выступал за Буковину и запорожский Металлург. В 1989 был бронзовым призером чемпионата УССР в составе тернопольской Нивы.

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