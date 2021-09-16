Легендарный форвард Буковины в день своего 60-летия умер прямо во время матча
11:03 - Читати українською
Бывший футболист Буковины Дмитрий Белоус отошел в мир иной.
Трагедия произошла во вторник на стадионе в селе Коровия Черновицкой области, сообщает пресс-служба Буковины.
Умер легенда белорусского футбола Пудышев: он обожал киевское Динамо и дружил с украинцами
В этот день Дмитрию Белоусу исполнилось 60 лет. Он участвовал в матче команд ветеранов, во время которого сердце футболиста остановилось. Спасти жизнь не удалось.
К слову, Дмитрий Белоус на протяжении карьеры преимущественно выступал за Буковину и запорожский Металлург. В 1989 был бронзовым призером чемпионата УССР в составе тернопольской Нивы.
Із африканських нетрів до основи збірної Франції: Жан-П'єр Адамс підкорив метрополію і став заручником "сну" на 40 років
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter