Ривалдо дал несколько советов Коутиньо, как закрепиться в Барселоне

Бывший нападающий Барселоны Ривалдо поделился мыслями о будущем полузащитника каталонского клуба Филиппе Коутиньо, выступающего на правах аренды за мюнхенскую Баварию.

"Все выглядит так, будто Бавария не будет выкупать Коутиньо в конце сезона и он вернется в Барселону. Я всегда думал, что Филиппе адаптируется к испанскому футболу лучше, чем к немецкому, поскольку есть моменты, связанные с языком и образом жизни, которые могут быть непростыми для бразильца в Германии.

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К сожалению, для него все сложилось не лучшим образом и он вернется в Барселону. Клуб и тренер должны решить, получит ли он еще один шанс в следующем сезоне. Если ему дадут возможность, Коутиньо должен прогрессировать и показать, каким отличным игроком он является. Так, как он делал это в Англии, играя за Ливерпуль, или выступая за сборную Бразилии, где он остается важным футболистом.

Я верю в его мастерство и думаю, что многое будет зависеть от его желания и психологической устойчивости. Он должен доказать, что все ошибались, когда списывали его со счетов, что он все еще может делать разницу в любой команде. Играть за Барселону – это уникальная возможность для игрока, и, возможно, опыт в Бундеслиге заставил Коутиньо проснуться и увидеть, что Барса – это правильное место для него.

Конечно, все может сложиться иначе, и он окажется в клубе Премьер-лиги. Барселона может захотеть вернуть хотя бы часть денег, потраченных на Коутиньо. Но я считаю, что Филиппе должен биться за место в Барселоне и попытаться убедить клуб в своем мастерстве. Это по-настоящему продемонстрирует его характер", – цитирует Ривалдо издание Liverpool Echo.

Напомним, в текущем сезоне Коутиньо провел за Баварию 22 матча в Бундеслиге, забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач.

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