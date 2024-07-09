Легендарный форвард АПЛ возглавил европейскую сборную, которая не пустила Украину на ЧМ
Бывший нападающий Ливерпуля и Манчестер Сити Крейг Беллами получил новую работу.
На своем официальном сайте Федерация футбола Уэльса объявила, что Крейг Беллами стал новости тренером национальной команды.
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Специалист подписал контракт до 2028 года. Дебютирует Беллами в должности в начале сентября, когда Уэльс будет играть против Турции в Лиге наций.
Напомним, что Крег Беллами закончил профессиональную карьеру в 2014 году. Форвард известен своими выступлениями за Ливерпуль, Ньюкасл, Манчестер Сити, Норвич, Вест Хэм, Кардифф.
После получения тренерской лицензии он успел поработать в академиях Кардиффа и Андерлехта. С 2022 года он занимал должность помощника тренера в Бернли.
К слову, Уэльс не пустил сборную Украины на ЧМ-2022, одержав над ней победу в решающем матче за выход на Мундиаль.
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