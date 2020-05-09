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Легендарный дуэт Ливерпуля попал в топ-10 лучших без чемпионства в Англии – Джеррард умудрился стать вторым

17:17 21 Читати українською
Легендарный дуэт Ливерпуля попал в топ-10 лучших без чемпионства в Англии – Джеррард умудрился стать вторым
Стивен Джеррард / Reuters

Телеканал Sky Sports составил рейтинг лучших игроков в истории чемпионата Англии, которые так и не выиграли чемпионский титул.

Финальный список ведущих исполнителей без чемпионства появился на сайте Sky Sports.

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Возглавил его легендарный чемпион мира-1966 Бобби Мур, защищавший цвета лондонских Вест Хэма и Фулхэма. Второе место занял культовый экс-хавбек Ливерпуля Стивен Джеррард. Третьим стал эксцентричный экс-полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн. В разное время он выступал за Ньюкасл, Тоттенхэм, Эвертон и Мидлсбро.

Дополнили топ-10 Джеффри Херст, Гари Линекер, Джимми Гривз, Гленн Ходдл, Джейми Каррагер, Джанфранко Дзола и Мэтт Ле Тиссье.

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Гари Линекер Джанфранко Дзола Пол Гаскойн Глен Ходдл Стивен Джеррард Стивен Джеррард Джейми Каррагер Джейми Каррагер Англия Джимми Гривз
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