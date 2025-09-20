Жером Боатенг официально объявил о завершении карьеры в 37 лет. Последним клубом немецкого центрального защитника был австрийский ЛАСК, который он покинул в августе 2025-го.

Профессиональную карьеру уроженец Берлина начал в Герте, после чего играл за Гамбург, Манчестер Сити, Баварию, Лион, Салернитану и австрийский ЛАСК. Именно в Мюнхене он провел десятилетие и получил легендарный "требл" 2013 года.

В общем, послужной список Боатенга впечатляет: чемпион мира-2014, двукратный победитель Лиги чемпионов с Баварией (2013, 2020), девятикратный чемпион Германии, пятикратный обладатель Кубка страны, чемпион Англии с Манчестер Сити. Всего на клубном уровне он добыл 27 трофеев. В 2016 году Боатенга признали лучшим футболистом Германии – первым защитником со времен Юргена Келера.

Сообщил о своем решении легендарный немец трогательным постом в соцсетях.

