Колумбийский форвард Радамель Фалькао, известный по выступлениям в составе Атлетико, Челси и Манчестер Юнайтед, может неожиданно вернуться в Испанию – но не в элиту, а в третий дивизион. Как сообщает Onda Regional de Murcia, 39-летнего нападающего предложили клубу Реал Мурсия, который выступает в Примера Федерасьон.

Тер Штеген разозлил руководство Барселоны – конфликт обостряется, клуб готовит радикальные действия

Предложение якобы сделал представитель, близкий к Фалькао, и сейчас руководство Мурсии взвешивает его с точки зрения финансов и спортивной целесообразности. Подписание легендарного игрока могло бы стать мощным импульсом для клуба, который в прошлом сезоне не смог получить повышение в классе, но сохраняет амбиции.

Фалькао недавно покинул колумбийский Мильонариос, где забил 6 голов в 13 матчах. Его последний европейский клуб – Райо Вальекано, за который он выступал в течение двух сезонов. В составе национальной сборной Колумбии Фалькао является лучшим бомбардиром в истории – 36 голов в более 100 матчах.

Клуб из Мурсии взвешивает преимущества громкого имени против рисков, связанных с возрастом, физическим состоянием и зарплатными запросами. Тренер Хосеба Этчеберрия должен оценить, сможет ли ветеран адаптироваться к требованиям физически сложной Примера Федерасьон.

Дебютний гол на очах у Марадони, дубль на Бернабеу і фатальне рішення – як Саленко підкорював Іспанію