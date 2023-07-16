Английский арбитр, как сообщает BBC, не будет работать в сезоне 2023/24 на матчах АПЛ. Майк Дин решил прекратить свою карьеру.

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Судья начал работать на футбольных матчах в 1985 году, а на играх АПЛ – с 2000 года. Дин отсудил более 550 встреч в высшем английском дивизионе, а также обслуживал финалы Кубка Англии и Кубка Лиги в 2008 и 2011 годах соответственно. В прошлом сезоне 55-летний арбитр работал видеоассистентом.

Дину принадлежит достаточно интересный рекорд. Он стал первым рефери в АПЛ, показавшем 100 красных карточек. Это достижение ему подчинилось в 2019 году.

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