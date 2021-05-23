Леверкузенский коллектив и вся Бундеслига потеряли двух культовых защитников – братьев Ларса и Свена Бендеров.

Поединок 34-го тура Бундеслиги против Боруссии Д (1:3) стал для легендарных близнецов последним в карьере.

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Свен Бендер провел на поле 89 минут, после чего его заменил Ларс. Он появился на поле и еще забил с пенальти в своем последнем матче. Символизма событию добавил поступок Романа Бурки, который при ударе Ларса с отметки остался неподвижным. Трогательное завершение карьеры!

Заметим, Ларс выступает за Байер с 2009 года и с тех пор сыграл за команду более 340 матчей (20 в нынешнем сезоне). Свен оказался в Леверкузене только в 2017-м и провел за "фармацевтов" 133 поединка (тоже 20 в сезоне 2020/21).

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