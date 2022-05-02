Аутентичная игровая футболка семикратного обладателя "Золотого мяча" – один из самых желанных предметов для коллекционеров. На днях на аукционе был продан ценный лот – это футболка, у которой Лионель Месси забил 500-й гол за Барселону.

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Цена за экипировку экс-звезды каталонцев поражает воображение. Форма Месси обошлась победителю аукциона в 427 680 евро, сообщает Marca.

Этот матч Реал – Барселона был сыгран 23 апреля 2017 года. Месси оформил дубль, а второй его гол стал для аргентинца 500-м за Барселону. Поединок завершился победой "сине-гранатовых" со счетом 3:2, а форвард, отмечая гол, снял футболку и продемонстрировал ее фанатам на Сантьяго Бернабеу. Именно она и ушла "с молотка" за очень солидные деньги.

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