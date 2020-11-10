Легендарное дерби превратилось в фарс – культовый клуб Италии едва не победил, имея на замене только голкипера
Поединок 9-го тура Серии С Палермо – Катания войдет в историю вовсе не из-за футбола.
Италия. Серия С, 9 тур
Палермо – Катания – 1:1
Голы: Кануте, 15 – Пекорино, 80
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Легендарное Сицилийское дерби могло бы стать украшением итальянской трясины. Оба клуба переживают не лучшие времена в своей истории, а пандемия коронавируса еще больше осложняет жизнь.
Палермо в нынешнем сезоне не выиграл ни одного матча, а перед принципиальным противостоянием потерял половину состава. В заявку на игру попали 12 футболистов, на замене остался только голкипер Манталья.
"Орлы" вполне могли рассчитывать на перенос поединка, ведь у них не было минимального количества игроков, которое, согласно протоколу, составляет 13 человек. Однако Палермо вышел на игру и до 80-й минуты вел в счете. Причем хозяева играли очень раскованно – сразу 5 игроков получили желтые карточки.
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