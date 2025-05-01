– Вы в курсе, что из-за Ардита Толи на Ворсклу наложен трансферный бан?

– Нет, об этом я не знал. Из клуба мне никто не звонил и ничего не сообщал. Знаю, что были проблемы с тем же Сефери. Я тогда пытался поспособствовать, чтобы они решились. А вот насчет Толи и трансферного бана был не в курсе.

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– Что можете сказать о Толе? Как он попал в Ворсклу?

– Он хорошо выступал в Тиране, а вот как оказался в Ворскле, не знаю. Насколько я понимаю ситуацию, полтавский клуб взял сразу двух футболистов – Сефери и Толи. Помнится, руководители Ворсклы тогда спрашивали у меня относительно первого из них, интересуясь, что за игрок, какие его качества. Я ответил, что если есть вариант с таким футболистом, то его надо непременно брать. А вот относительно появления Толи, то если откровенно, я был шокирован. Я знал, что свой уровень он не в состоянии поднять на уровень полтавской команды в частности и чемпионата Украины в целом.

– Какие его футбольные достоинства?

– Он хороший футболист и имеет много качеств. Однако чемпионат Украины выше, чем уровень Толи. Если обратить внимание на его карьеру, то практически всю ее он сыграл в Греции. А уже после выступлений в этой стране Ардит Толи попал в Тирану. Тогда эта команда имела очень хороших исполнителей. Повторюсь: на уровне Ворсклы играть в то время он был не готов.

– Следили ли вы за выступлениями Толи в Ворскле?

– Да, следил. Но Толи мало играл. Был период, когда его хотели отдать в другой клуб в аренду. Сейчас он играет в Албании за Динамо (Тирана). Этот клуб имел проблемы, однако за последний год у него появился хороший спонсор и дела улучшаются. Толи в силу своих возможностей этой команде помогает, чтобы поднять ее на более высокий уровень, – сказал Даллку для Sport.ua.

Напомним, Ардит Толи выступал за Ворсклу в сезонах 2022/23 и 2023/24. Всего он провел 18 матчей за полтавчан и отдал 1 ассист.

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