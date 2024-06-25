Владимир Чеснаков продолжит верой и правдой служить Ворскле, но уже в другом статусе.

Полтавчане на официальном сайте подтвердили, что легендарный защитник приступил к работе в тренерском штабе Сергея Долганского.

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Чеснаков дебютировал за первую команду Ворсклы в 2007 году. С тех пор не изменял "зелено-белым", проведя 416 матчей (рекорд клуба), забив 17 голов и выиграв Кубок Украины-2009. К сожалению, в последние сезоны центрбека преследовали травмы, которые подтолкнули его повесить бутсы на гвоздь в 36 лет.

Напомним, в прошлой кампании Ворскла заняла девятую строчку УПЛ и дошла до финала Кубка Украины, где уступила Шахтеру.

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