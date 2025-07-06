"Родненький ФК Ворскла Полтава, благодарю вас за 15 лет моей жизни!

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В Полтаве я проживал лучшие события в моей жизни. Здесь создавалась моя семья. В 2014-м женился, а в 2017 году впервые стал папой – родилась моя доченька Эмочка. в 2020-м появилась на свет вторая дочь – Алисочка. Появилось много друзей, хороших знакомых. И все это было в Полтаве, в дружной семье Ворсклы. Очень люблю этот город, здесь хорошие люди, я чувствовал себя как дома.

В футбольной жизни эмоции, которые были на протяжении 15 лет, незабываемые: бронза чемпионата УПЛ, два финала Кубка Украины, Лига Европы, Лига конференций. Конечно, случался и отчаяние, но без этого, к сожалению, невозможно.

Спасибо всем работникам ФК Ворскла, которые отвечали за поле, за чистую форму, за вкусную еду на стадионе, за чистоту. Спасибо администраторам, бухгалтерам, массажистам, врачам, футболистам, тренерам, руководству и всем людям, с которыми я пересекался. Благодарность болельщикам, ультрас команды. Вы невероятные. Ваша поддержка всегда чувствовалась. Спасибо за этот период моей жизни.

Пришло время прощаться с моей родной Ворсклой, с Полтавой. Часть моего сердца остается здесь. Я буду с радостью приезжать и вспоминать все, что здесь прожил. Всех крепко обнимаю. До встречи", – цитирует Игоря пресс-служба Ворсклы.

Напомним, что футболист присоединился к Ворскле в 2012 году, перейдя из киевской Оболони. С тех пор он провел 343 поединка на клубном уровне, в которых отметился тремя голами и 33 ассистами. Ориентировочная трансферная стоимость защитника – около 100 тысяч евро.

В сезоне 2024/25 полтавская команда пробилась в переходные матчи, однако уступила Кудривке в плей-офф и потеряла место в УПЛ, опустившись в Первую лигу.

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