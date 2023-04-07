Тренер Ингульца Младен Бартулович, который успел поиграть за Днепр, Карпаты, Кривбасс и ряд других клубов, рассказал, как мог перебраться в Европу в начале карьеры.

"Когда был моложе и вызывался в молодежную сборную, тогда был интерес, были варианты с Брюгге. Для Бельгии это топ-клуб.

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Были разные предложения от не топ-клубов. Считаю, что Днепр топ-клубом был в то время да и во все мое время в Украине", – отметил Бартулович в программе LEVIN.

Добавим, что хорват почти всю свою карьеру провел в Украине, выступая за Днепр, Кривбасс, Арсенал Киев, Карпаты, Ворсклу, Волынь и Ингулец. Сейчас Бартулович работает в тренерском штабе Ингульца.

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