В чемпионате Бразилии состоялось несколько матчей. Результат и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

Бразилия, Серия А, 5 тур

Гремио – Интернасьонал – 1:1

Голы: Антони, 38 (аг) – Патрик, 66 (пен)

Коринтианс – Спорт Ресифи – 2:1

Голы: Депай, 46, 62 – Оливейра, 45+1

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Интернасьонал в первом тайме пропустил из-за ошибки голкипера, который срезал мяч в собственные ворота. После перерыва Алан Патрик спас свою команду от поражения, забив с пенальти. Бывшая звезда Шахтера оформил свой пятый гол за Интернасьонал в трех последних матчах во всех турнирах.

Мемфис Депай продолжает зажигать в Бразилии. Нидерландец дублем принес победу Коринтиансу над Спорт Ресифи. Экс-нападающий Барселоны имеет в своем активе три гола и одну результативную передачу за пять туров Серии А.