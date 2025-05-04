Фулхэм проиграл с минимальным счетом Астон Вилле (0:1) в 35 туре АПЛ. Этот матч стал особенным для Виллиана.

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36-летний бразилец появился на поле, выйдя на замену на 76-й минуте матча. Эта игра стала для него 326-й в чемпионате, что является новым рекордом лиги среди южноамериканцев. Ранее рекордсменом был Антонио Валенсия, выступавший за Манчестер Юнайтед. Он провел 325 встреч в АПЛ.

Кроме того, Виллиан входит топ-10 лучших южноамериканских бомбардиров. В активе вингера 47 голов, а возглавляет рейтинг Агуэро с 184 забитыми мячами.

Виллиан выступал в Англии также за Челси и Арсенал. Бразилец часть своей карьеры провел в Украине, где играл за Шахтер, с которым пять раз выигрывал УПЛ, четыре раза Кубок Украины и дважды Суперкубок.

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