36-летний Мхитарян преодолел 11,82 километра во время первого полуфинала Лиги чемпионов Барселона – Интер (3:3). Игрок "нерадзурри" пробежал больше Николо Бареллы, Френки де Йонга, Педри, Рафинью, Иньиго Мартинеса, Яна Биссека, Франческо Ачерби и Алессандро Бастони.

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В среднем каждый игрок Барселоны пробежал 10,58 километра в игре, футболисты Интера – 10,85 километра.

Перед этой игрой Генрих говорил: "Я очень рад встрече с Симоне Индзаги на этом этапе моей карьеры, ведь перейти в Интер в 33 года, а сейчас мне 36, было нелегко, потому что в таком возрасте результаты снижаются. Я благодарен ему за то, что я все еще могу играть, все еще могу показывать свое умение самому себе и всему миру".

Напомним, что Генрих с 2010 по 2013 год играл за Шахтер. Всего он провел 72 поединка, в которых забил 38 голов. Мхитарян стал лучшим бомбардиром украинского чемпионата в сезоне 2012/13 (25 голов).