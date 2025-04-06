"Я очень хотел пойти в Европу. Мы сейчас видим, как ребята говорят: "Туда хочу пойти, сюда хочу пойти". Все мы футболисты, и у всех есть мечта поиграть на самом высоком уровне, где играют лучшие игроки мира. Но чтобы жалеть – от меня мало что зависело.

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Я всегда говорю молодым ребятам – ты должен сделать все, что он тебя зависит. Ты делал выбор, а как все будет уже от тебя не очень зависит. Я свой выбор сделал, но так случилось, что уйти я не смог, поэтому остался в Шахтере. Но мы играли в Лиге чемпионов с большими клубами, выигрывали у больших клубов, были хорошие матчи. Прошли много с Шахтером когда война началась, поэтому такая судьба.

Я для этого все сделал, не получилось, но сказать, что я расстроен тем, что я остался в Шахтере я не могу", – сказал Степаненко в интервью Игорю Бурбасу.

Напомним, Тарас Степаненко выступал за донецкий клуб в 2010-2025 гг. В составе команды полузащитник 10 раз выигрывал чемпионат Украины и 8 раз национальный кубок. В январе 35-летний футболист перешел в турецкий Эюпспор.

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