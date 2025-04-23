Интернасьонал сыграл вничью с Насьоналем (3:3) в третьем туре Кубка Либертадорес. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Копа Либертадорес, 3-й тур

Интернасьонал (Бразилия) – Насьонал (Уругвай) – 3:3

Голы: Патрик, 45+1 (пен), Бернабей, 67, Фернандо, 73 – Хулиан, 6, Лусиано, 10, Себастьян,43

Легенда Шахтера забил в третьем матче подряд и спас клуб от поражения, экс-звезда Барселоны дублем принес победу

Интернасьонал встречался с аутсайдером своей группы и потерял очки. Насьонал шокировал своего соперника на старте матча, забили два гола до 11 минуты. Третий гол залетел перед перерывом в ворота бразильцев.

Начал камбэк Алан Патрик, который удачно реализовал пенальти. Во втором тайме Бернабей сократил отставание до одного мяча. К третьему голу приобщился экс-игрок Шахтера. Патрик классно выполнил подачу с углового, а Фернандо сумел переправить круглого в ворота.

К слову, Алан Патрик в прошлом туре оформил хет-трик. В его актив четыре гола в Копа Либертадорес и он является одним из лучших бомбардиров. Кроме того, экс-звезда Шахтера имеет 5 очков по системе гол + пас и по этому показателю ему нет равных.