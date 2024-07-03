Наставник "дачников" Марку Силва хотел оставить бразильца в составе своей команды. Впрочем, Виллиан отказался продлевать контракт с Фулхэмом, как сообщает Daily mail.

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Вингер имеет несколько предложений от турецких и саудовских клубов. Они готовы дать бразильцу щедрую зарплату и выгодную сделку. Отмечается, что Ювентус следил за игроком, однако не может пока регистрировать футболистов не из ЕС. Виллиан сыграл за Фулхэм в 67 матчах, в которых забил 10 голов и отдал семь ассистов.

Напомним, бразилец шесть сезонов провел в донецком Шахтере. За "горняков" он сыграл в 221 матче, в которых забил 37 голов и отдал 63 результативные передачи.

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