"На первый матч Ракицкий вышел и отдал голевой пас. Да, конечно, ему тяжело войти в такой ритм и режим. Но, учитывая его опыт, позицию и видение поля, такой "дедушка в футболе", скажем так, пригодится такой команде.

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Да, он где-то может не успевать, но то, что Ракицкий поведет за собой коллектив и наладит какую-то атмосферу внутри команды, это факт. Я думаю, что он еще последнее слово не сказал.

Но тут еще будет зависеть и от того, останется ли Черноморец в УПЛ. Одесситы подвисли очень серьезно. Черноморцу тяжело будет, но им это под силу", – сказал Воробей в комментарии Sport.ua.

Напомним, 35-летний защитник присоединился к составу "моряков" в статусе свободного агента. До этого Ракицкий с лета 2024 года находился без клуба после ухода из донецкого Шахтера.

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