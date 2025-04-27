Интернасьонал переиграл Жувентуде (3:1) в 6 туре чемпионата Бразилии благодаря Алану Патрику. Результат и видеообзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Бразилия, Серия А, 6-й тур

Интернасьонал – Жувентуде – 3:1

Голы: Габриэл, 18, 39, Борре, 61 – Баталла, 4

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Интернасьонал одержал очередную победу благодаря стараниям экс-игрока Шахтера Алана Патрика. На этот раз жертвой стал Жувентуде. Несмотря на то, что гости забили первыми, "красные" быстро вышли вперед. Дубль записал в свой актив Габриэл, а точку поставил Борре. Во всех трех гола поучаствовал Патрик, оформив хет-трик ассистов. Все свои передачи Алан сделал, круто подав угловые.

Хавбек с начала 2025 года имеет восемь ассистов во всех турнирах. Лишь экс-нападающий Барселоны Мемфис Депай может похвастаться таким достижением. Кроме того, апрель Алан Патрик проводит просто феноменально. Полузащитник забил шесть голов и оформил четыре результативные передачи за Интернасьонал во всех турнирах.

Напомним, целом за Шахтер Патрик сыграл в 178 матчах, в которых отметился 26 забитыми мячами и имеет 35 голевых передач. Алан шесть раз с "горняками" получал титул чемпиона Украины.