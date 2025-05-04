Коринтианс переиграл Интернасьонал в седьмом туре чемпионата Бразилии. Результат и видеообзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Бразилия, 7-й тур

Коринтианс – Интернасьонал – 4:2

Голы: Альберто, 25, 64, 90+4, Коронадо, 90+13 – Агирре, 38, Майя, 42

Удаление: Бруно Энрике, 63 (Интернасьонал)

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Встреча между командами была напряженная от начала до последних секунд. Первыми счет открыли хозяева. Депай отдал на Юри Альберто, а тот без проблем оформил гол. Интернасьонал отыгрался довольно быстро, а второй мяч организовали перед перерывом с участием Алана Патрика. Экс-звезда Шахтера классным движением освободил пространство, а когда получил передачу, удачно ассистировал на Майю, который не промахнулся и попал в ворота. Впрочем, Интернасьоналу не удалось удержать победу. После перерыва Альберто дважды забил, а точку поставил Коронадо.

Коринтианс находится на восьмом месте с 10 баллами, а команда Алана Патрика имеет девять пунктов.