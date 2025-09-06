Виллиан решил пока не вешать бутсы на гвоздь и поиграть на родине.

Бразильский полузащитник Виллан стал игроком Гремио, сообщает пресс-служба "трехцветных".

37-летний левый вингер присоединился к 2-кратному чемпиону Бразилии в статусе свободного агента и подписал контракт до конца 2026 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Напомним, Виллиан – воспитанник Коринтианса. В Европу перебрался летом 2007 года, став игроком Шахтера (за 14 млн евро). В январе 2013-го за 35 млн стал игроком российского Анжи. Дальше были Челси, Арсенал, возвращение в Коринтианс, Фулхэм, Олимпиакос и еще один заход в Фулхэм. С 1 июля оставался без команды. Transfermarkt оценивает его в 750 тысяч евро.