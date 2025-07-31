Бывший форвард "горняков" Олег Матвеев поделился мыслями перед ответным матчем между Шахтером и Бешикташем в плей-офф Лиги Европы.

"Кевин в полном порядке. Бразильским футболистам нужно время на адаптацию. Уверен, Туран пересмотрел много игр Шахтера прошлого сезона. Там он и увидел то влияние, которое оказывает Кевин на игру. Это как Винисиус в Реале. А так и Алиссон, и Марлон Гомес играют очень прилично.

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Если самоотдача будет на самом высоком уровне, то у Шахтера в плей-офф проблем не должно быть. Пока что скажу осторожно – шансы 60 на 40%.

Но все может измениться, вдруг кто-то у дончан получит красную карточку в начале матча. Или вспомним недавний финал Клубного ЧМ. Кто мог предположить, что Челси разгромит ПСЖ 3:0?", – заявил Олег Матвеев в комментарии для Sportarena.

Напомним, что Матвеев выступал за Шахтер с 1996 по 2000 годы.

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