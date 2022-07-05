Спортивный директор Вереса Вячеслав Шевчук признался, дал бы согласие на работу в киевском Динамо, если пригласит Мирча Луческу.

"Слухи, что я могу войти в тренерский штаб Луческу в Динамо? Мы об этом не общались. Будь приглашение в штаб Луческу, то это стало бы большим шагом для моего развития.

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Согласился ли бы я, несмотря на то, что я легенда Шахтера? Если бы было приглашение, я бы поработал с ним", – поделился Шевчук на "ЧИСТИЙ ПІДКАсТ".

Напомним, Вячеслав защищал цвета Шахтера с 2000 по 2002 и с 2005 по 2017 годы, а сейчас работает в руководстве Вереса.

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