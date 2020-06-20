Легенда Шахтера назвал главного фаворита на серебро УПЛ

Экс-полузащитник Шахтера и бывший наставник молодежной команды "горняков" Валерий Кривенцов поделился мыслями относительно борьбы за медали в чемпионате Украины.

"Кто фаворит в борьбе за второе место? Наверное, Динамо. В его составе больше ребят с опытом международных матчей, и админресурс у динамовцев более авторитетный.

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Не занять второе место будет для "бело-синих" трагедией, поэтому киевляне сделают все, чтобы завоевать его, а с ним и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Заре, как видим, не хватает глубины состава. Хотя до карантина луганчане выглядели очень хорошо. У Десны сделана ставка на опыт. Молодежи мало. Главное – порядок сзади, а группа атаки обязательно что-то придумает", – сказал Кривенцов в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, уже сегодня Шахтер может досрочно завоевать "золото" украинского первенства, если победит Александрию. За второе место продолжают бороться Динамо, Заря и Десна.

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