Легенда Шахтера Матвеев поразил ворота невероятным ударом из-за пределов поля – видео дня

Бывший форвард Шахтера Олег Матвеев показал, что есть еще порох в пороховницах.

48-летний ветеран чемпионата Украины Олег Матвеев с возрастом не растерял свои навыки нападающего.

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Экс-форвард Шахтера опубликовал в Instagram впечатляющее видео, на котором он находясь за пределами поля классным ударом закрутил мяч за сногсшибательной траекторией и попал в створ ворот. После чего Матвеев спокойно присел на скамейку и продолжил пить кофе со своим товарищем.

Напомним, Матвеев известный в 90-х игрок, он выступал за такие гранды украинского футбола как Динамо, Шахтер и запорожский Металлург.