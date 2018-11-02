toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ФУЛХЭМ КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ

Легенда Шахтера Матвеев поразил ворота невероятным ударом из-за пределов поля – видео дня

08:00 4 Читати українською
Легенда Шахтера Матвеев поразил ворота невероятным ударом из-за пределов поля – видео дня
Олег Матвеев / Фото ФК Шахтер

Бывший форвард Шахтера Олег Матвеев показал, что есть еще порох в пороховницах.

48-летний ветеран чемпионата Украины Олег Матвеев с возрастом не растерял свои навыки нападающего.

Срна: Хочу когда-то вернуться в Шахтер

Экс-форвард Шахтера опубликовал в Instagram впечатляющее видео, на котором он находясь за пределами поля классным ударом закрутил мяч за сногсшибательной траекторией и попал в створ ворот. После чего Матвеев спокойно присел на скамейку и продолжил пить кофе со своим товарищем.

Напомним, Матвеев известный в 90-х игрок, он выступал за такие гранды украинского футбола как Динамо, Шахтер и запорожский Металлург.

Допис, поширений Матвеев Олег (@matveev__oleg)

Теги
Видеоновости Шахтер Шахтер Олег Матвєєв
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
0
мин
Штутгарт
21:30
Айнтрахт Франкфурт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук