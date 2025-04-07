Интернасьонал переиграл Крузейро (3:0) во втором туре чемпионата Бразилии. Результат и обзор игры – в этой новости на "Футбол 24".

Бразилия, Серия А, 2 тур

Интернасьонал – Крузейро – 3:0

Голы: Патрик, 31, Валенсия, 37, Борре, 77

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Интернасьонал поиздевался дома над Крузейро. В составе обеих команд вышли игроки, которые ранее имели опыт выступлений за украинские клубы. Алан Патрик играл за Шахтер, а Дуду из Крузейро защищал цвета киевского Динамо.

Именно Патрик открыл счет в игре, красиво пробив из пределов штрафной площади. Алан приобщился и ко второму голу своей команды. Сначала 10 номер Интернасьонала обыгрался с партнером, затем красиво пяткой отдал на Уэсли, который навесил на Валенсию, а Эннер переправил мяч в сетку ворот. Точку в разгроме поставил Борре.