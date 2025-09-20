– Клуб угадал с главным тренером?

– Тренер молодой, энергичный. В прошлом великий футболист. Тот таки Фонсека также приходил молодым, но имел больше опыта. Туран хочет расти вместе с Шахтером. Выбор такой, который есть. Верю, что Шахтер подобрал лучший вариант на сегодня

– Как вам Шахтер сегодня при Арде Туране?

– Мало времени прошло. Прошли Бешикташ, но, к сожалению, не смогли выйти в Лигу Европы. Знаете, очень трудно в эти времена, когда ты постоянно в дороге. Люди по телевизору смотрят на команду и они вообще не знают, сколько команда ездит и летает. Из-за этого идут усталость и травмы. Шахтер имел бы гораздо лучший вид, если бы в Украине не было войны и царила другая атмосфера. Со всем тем команда будет держать свой высокий уровень и двигаться вперед. Не сомневаюсь в этом, – цитирует Дуляя Украинский футбол.

Напомним, что Шахтер стартовал в чемпионате Украины с 11 очками в пяти матчах и занимает третью позицию. Следующий поединок подопечные Турана проведут против Зари. Игра состоится 22 сентября, начало – в 18:00.

