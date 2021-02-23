Экс-нападающий ряда итальянских команд оправдан по делу о вероятном участии в договорных матчах, сообщает La Repubblica.

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В августе 2011 года Синьори был арестован по обвинению в организации поединка с фиксированным результатом в октябре 2010-го между Пьяченцей и Падовой. Тогда же легенда Серии А был отстранен от любой связанной с футболом деятельности. Наконец через 9,5 лет после ареста Синьори услышал вердикт суда, который признал его невиновным. Сам бывший форвард уже заявил о желании вернуться в футбольную сферу.

Джузеппе Синьори воспитывался в структуре миланского Интера, а на взрослом уровне дебютировал за Леффе в сезоне 1984/85. Далее в карьере форварда были Пьяченца, Тренто, Фоджа, Лацио, Сампдория и Болонья. В составе сборной Италии Синьори провел 28 матчей (7 голов) и стал вице-чемпионом планеты на ЧМ-1994.

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