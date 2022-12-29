В чемпионате Японии среди школьников был забит нетипичный гол, идейным вдохновителем которого стал знаменитый Сюнсукэ Накамура.

В Японии стартовал 100-й юбилейный чемпионат среди школьников. Один из матчей посетил знаменитый Сюнсукэ Накамура – ​​полузащитник, поигравший в Европе за Реджину, Селтик и Эспаньол. Именно местная легенда вдохновил мальчишек на удивительный гол.

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Игроки клуба Токогауэн отличились в матче с Нишихарой. Первый тайм завершился нулями, а после перерыва классно разыгранный стандарт привел к голу. Футболисты Токогауэна в штрафной соперников взялись за руки и закружились в своеобразном хороводе, после чего разбежались в разные стороны.

Танец, напомнивший кадры из известного американского комедийного сериала "Тед Лассо", сбил с толку игроков Нишихары. Один из игроков остался неприкрытым и направил мяч в сетку. Этот гол оказался единственным в матче.

"Рад, что забил гол в ситуации, которую мы неоднократно репетировали", – цитирует автора забитого мяча Yahoo. Доволен и тренер – Кацухиро Судзуки. "Накамура посетил нашу тренировку перед началом турнира. Он просил меня, чтобы команда забила яркий гол. Рад, что это удалось", – признался наставник Токогауэна.

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