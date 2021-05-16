Легенда "кельтов" повесил бутсы на гвоздь после 14 лет в составе Селтика, сообщает официальный сайт клуба.

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"Грустно, что я покидаю клуб, и печально, что на стадионе нет фанатов, с которыми я могу попрощаться, потому что они были огромной частью моей жизни и моей карьеры в течение последних 14 лет. Даже поклонники Хиберниана, когда я был здесь раньше, были со мной фантастическими, когда я их встречал. Я действительно не эмоциональный парень, но это, пожалуй, максимально близко, чтобы заставить меня расплакаться", – отметил Браун в комментарии пресс-службе Селтика.

Отметим, что шотландец в составе "кельтов" провел 620 поединков, завоевал 22 трофея и забил 46 голов за 14 лет в клубе.

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"Put Scooter on"



What a journey of 1️⃣4️⃣ years it’s been for our ???????, ??????, ?????? - @ScottBrown8 \o/#ThankYouBroony ? pic.twitter.com/qblIBruYzr — Celtic Football Club (@CelticFC) May 15, 2021