Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко поделился мнением о борьбе в УПЛ за выживание.

"Вылетят Ингулец и Черноморец. А вот, кто будет главным претендентом на переходные матчи, сказать сложно. Очень многое может проясниться после ближайшего тура, когда Оболонь сыграет с ЛНЗ, Ворскла с Черноморцем и Ингулец с Левым Берегом.

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Я не вижу, как и за счет чего одесситы могут выбраться из зоны вылета. Там, где нужно было брать очки, они проиграли, а расклад оставшихся матчей для Черноморца выглядит самым сложным среди всех кандидатов", – цитирует Гецко Sport.ua.

Сейчас Ингулец (20 очков) и Черноморец (18 пунктов) замыкают турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги. В зоне стыковых матчей находятся Ворскла (25 очков) и Левый Берег (23 балла).

Остальные матчи клубов:

Ворскла – Черноморец (дома), ЛНЗ (на выезде), Ингулец (на выезде)

Левый Берег – Ингулец (на выезде), Рух (дома), Оболонь (на выезде)

Ингулец – Левый Берег (дома), Шахтер (дома), Ворскла (дома)

Черноморец – Ворскла (на выезде), Динамо (дома), Александрия (дома)

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