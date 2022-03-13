Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко рассказал, что экс-форвард сборной Польши Эусебиуш Смолярек не безразличен к судьбе Украины после начала захватнического нападения россиян.

"Благодарю наших польских друзей, которые так много делают для Украины. Эби Смоларек, ты мой герой. Не слова, а поступки. Спасибо вам, поляки", – подписал Левченко фотографию со Смоляреком в твиттере.

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Отметим, что Эусебиуш Смолярек является легендой сборной Польши и входит в топ-10 лучших бомбардиров команды в истории, забив 19 голов в 47 матчах. Также поляк за свою карьеру успел поиграть за Фейеноорд, Боруссию Дортмунд, испанский Расинг, Болтон, а закончил активные выступления в 2013 году.

Напомним, утром 24 февраля российские войска без объявления войны напали на территорию Украины. Захватчики надеялись завоевать нас через несколько дней, но украинцы успешно разрушают кровожадные планы Путина и его армии. В то же время, цивилизованный мир давит на агрессора санкциями.

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