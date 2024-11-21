В среду, 20 ноября, Сан-Диего объявил о пополнении группы владельцев клуба Хуаном Матой. Он стал первым действующим международным футболистом, владеющим долей в МЛС и присоединяется к Дэвиду Бекхэму в качестве второго футболиста-владельца клуба. Об этом информирует официальный сайт Сан-Диего.

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"Присоединение к клубу в статусе партнёра – это захватывающая возможность помочь построить что-то действительно особенное в городе и лиге, которые переживают невероятный рост. Я с нетерпением жду возможности поделиться своим опытом и страстью к игре и работать вместе со всеми здесь, чтобы построить клуб, который вдохновляет как на поле, так и за его пределами", – отметил Мата.

Напомним, что с сентября этого года Мата защищает цвета австралийского Уэстерн Сидней Уондерерс. Он является легендой сборной Испании – Хуан выиграл в её состава чемпионат мира 2010 года и чемпионат Европы 2012 года.