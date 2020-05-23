Легенда сборной Хорватии стал жертвой нападения собственного сына

Бывший главный тренер сборной Хорватии Игор Штимац подвергся нападению от своего сына.

Инцидент произошел в доме 53-летнего специалиста в Сплите. Кроме самого Штимаца, жертвой нападения стала и его дочь, сообщает Dalmatinski portal.

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Зазначачаеться, что полиция задержала нападавшего и предъявила ему сразу два обвинения по статьям: нарушение общественного порядка и насилие в семье. "Это правда, но я бы не хотел раскрывать подробности. Такие вещи должны оставаться в семье. Это мое право", – сказал Штимац.

К слову, Штимац – настоящая легенда хорватского футбола. Он дважды выигрывал чемпионат и кубок страны в составе Хайдука, а с национальной командой стал бронзовым призером ЧМ-1998 во Франции.

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