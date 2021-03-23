Новым главным тренером "армейцев" стал Ивица Олич, сообщает официальный сайт клуба.

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Именитый форвард завершил карьеру в 2017-м, после чего работал ассистентом Златко Далича в сборной Хорватии. ЦСКА – не чужой клуб для Олича. С 2003-го по 2006-й годы нападающий провел 116 матчей, в которых забил 44 гола. Также в его послужном списке Марсония, Герта, Загреб, Динамо З, Гамбург, Бавария, Вольфсбург и Мюнхен 1860.

Добавим, что Гончаренко оставил ЦСКА на пятой строчке РПЛ – отставание от лидера, Зенита, составляет 8 очков.

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