"Бавария может победить любого соперника. Но нужно поговорить об импульсе: в прошлом сезоне они выбыли в четвертьфинале от миланского Интера. Вот почему Бавария для меня не является одним из абсолютных фаворитов, а скорее претендентом.

Я также не считаю Манчестер Сити главным фаворитом, учитывая их прошлые выступления и потрясения. Реал – также нет. Ситуация там чем-то похожа на ситуацию Ман Сити.

Кто мои фавориты? Конечно, Барселона. Команда сильная, имеет выдающегося игрока Ламина Ямаля, который создает разницу. Также Ханси Флик – тренер, который идеально подходит команде. Конечно, к главным фаворитам следует причислить действующего чемпиона ПСЖ. Команда стала одной из лучших под руководством Луиса Энрике. Еще Челси имеет шанс сотворить сюрприз", – резюмировал Баллак в интервью Sport Bild.

Напомним, первый тур основного этапа ЛЧ 2025/26 состоится уже на следующей неделе, матчи запланированы на 16-17 сентября.

