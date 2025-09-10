Стив Манданда в интервью L'Équipe объявил о завершении карьеры. "Мне нужно было время, чтобы принять это решение, потому что это нелегко, но так, я заканчиваю. Я долго размышлял, потому что у меня было много предложений, но я всем ответил отказом", – ответил 40-летний голкипер.

Дешам оправдал звезду Баварии за пропущенный гол – тренер Франции оценил новое достижение Мбаппе

Последним клубом Манданда стал Ренн, контракт с которым закончился после завершения прошлого сезона.

Стив сделал себе имя в Марселе, за который провел 613 матчей. Это – клубный рекорд.

В 2018 году Манданда выиграл чемпионат мира в составе сборной Франции, за которую сыграл 35 матчей.

Франция удержала победу над Исландией – "викинги" забили дважды, Мбаппе обошел Анри и стал вторым бомбардиром сборной