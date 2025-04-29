Экс-полузащитник сборной Франции Клод Макелеле примет участие в гала-матче на России.

Клод Макелеле вошел в состав “сборной европейских легенд” в гала-матче против московского ЦСКА, информирует пресс-служба клуба оккупантов.

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ЦСКА 18 мая проведет гала-матч, посвященный 20-летию победы в Кубке УЕФА. Команда под руководством Валерия Газзаева впервые в истории завоевала Кубок УЕФА 2005 года, обыграв в финале португальский Спортинг со счетом 3:1.

Напомним, что Макелеле является легендой сборной Франции, за которую с 1995 по 2008 год провел 71 матч. Также опорник оставил яркий след в истории Нанта, Марселя, Сельты, Реала, Челси и ПСЖ.

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