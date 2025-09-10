Экс-полузащитник сборной Бразилии Зико обратился к Организации Объединенных Наций (ООН) с просьбой признать клуб "нацией". Клуб стремится подчеркнуть, что его болельщики имеют общую культуру, традиции и чувства, которые передаются из поколения в поколение.

Зико, будучи легендой клуба, выступил с заявлением в поддержку этой инициативы. Он подчеркнул, что Фламенго – это не просто клуб, а "нация", определенная коллективным чувством, музыкой, историями и героями.

"Если бы мы были страной, то занимали бы 36-е место в мире по численности населения. Нас более 45 миллионов людей, объединенных под одним флагом... Мы требуем, чтобы ООН признала существование нации, которая формируется не географически, а коллективными чувствами", – подчеркнул бывший игрок сборной Бразилии.

