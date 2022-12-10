"Дорогой Лео, поздравляю! Я удерживал этот рекорд 20 лет и наслаждался им. Теперь великая честь и удовольствие делить его с тобой. От всего сердца надеюсь, что ты сможешь избить его уже в следующем матче", – написал Батистута в твиттере.

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Отметим, что и у Месси, и у Батистуты теперь по 10 голов на чемпионатах мира. Правда, Лионелю понадобилось для этого 24 поединка, а Габриелю всего 12.

К слову, Месси и Ко проскочили в полуфинал ЧМ-2022, обыграв Нидерланды в серии пенальти. В основное время игра завершилась со счетом 2:2, а Месси забил гол и отдал результативную передачу.

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