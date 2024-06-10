Сборная Румынии подходит к чемпионату Европы не в лучшей форме, что на руку Украине.

Румыния перед Евро-2024 провела два контрольных матча против Болгарии и Лихтенштейна. Оба завершились нулевыми ничьими. На чемпионате Европы румыны стартуют с матча против Украины 17 июня в 16:00.

"Команда пожарных из комедийного сериала": сборная Украины подверглась "унижению интеллекта" – кринж и фаталити в Польше

Известный в прошлом хавбек Стяуа и дортмундской Боруссии Марчел Редукану высказался очень критично.

"Я не смотрел матч с Болгарией, а с Лихтенштейном меня хватило на 20 минут. Когда увидел эти мучения, то переключился на сборную Германии. Нужно задуматься, почему все так. Возможно, нам нужны были более сильные оппоненты вроде Сан-Марино или Гибралтара.

Украина также не показывает чего-то невероятного, но украинцы понимают футбол, имеют хорошую подготовку, играют в топ-чемпионатах. Ничья с ними будет прекрасным результатом. Много проблем в центре поля, в дуэлях. Нужно сыграть выше своих возможностей, потому что Украина выше классом", – цитирует Редукану GSP.

Польша обыграла Украину вторым составом – клоунада в обороне как подарок с неба, 3 потери из-за травм, гол "украинца"