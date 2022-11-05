Легенда "сливочных" пришел на эфир El Giringuito TV, где команде Анчелотти "выбирали" соперника в 1/8 финала ЛЧ.

Ведущий Жозе Педрерол: Как думаете, это снова будет ПСЖ?

Гути: Нет, я хочу, чтобы это была Барселона.

Педрерол: Ты шутишь? Мы же о Лиге чемпионов!

Гути: Аааа, о Лиге чемпионов. Хорошо, хорошо...

| Guti : « Real vs PSG en huitième de finale de Ligue des Champions ? Non, je préfère affronter le Barça. Attendez… » @elchiringuitotv pic.twitter.com/qKPrXIVB0a — LosMadridistas (@LosMadridistas_) November 4, 2022

Студия разразилась смехом от заявления Гути и реакции Педрерола, артистически вытаращившего глаза. Очевидно, все знали, что Барса заняла третье место группы и не вышла в плей-офф ЛЧ, но упустить такую возможность для троллинга не могли. Мадридский Реал будет единственным испанским представителем в 1/8 финала, жеребьевка которой состоится в ближайший понедельник (7 ноября).

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