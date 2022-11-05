Легенда Реала ждал Барсу в 1/8 финала Лиги чемпионов – видео издевательств и бесценной реакции ведущего
Бывший полузащитник Реала Гути не упустил случая уколоть принципиального соперника.
Легенда "сливочных" пришел на эфир El Giringuito TV, где команде Анчелотти "выбирали" соперника в 1/8 финала ЛЧ.
Ведущий Жозе Педрерол: Как думаете, это снова будет ПСЖ?
Гути: Нет, я хочу, чтобы это была Барселона.
Педрерол: Ты шутишь? Мы же о Лиге чемпионов!
Гути: Аааа, о Лиге чемпионов. Хорошо, хорошо...
Студия разразилась смехом от заявления Гути и реакции Педрерола, артистически вытаращившего глаза. Очевидно, все знали, что Барса заняла третье место группы и не вышла в плей-офф ЛЧ, но упустить такую возможность для троллинга не могли. Мадридский Реал будет единственным испанским представителем в 1/8 финала, жеребьевка которой состоится в ближайший понедельник (7 ноября).
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