Вице-президент Партизана Предраг Миятович прокомментировал действия Александрии во время организации матча в Катовице.

Напряжение между Александрией и Партизаном вышло за пределы футбольного поля. В канун первого матча второго квалификационного раунда Лиги конференций, который завершился поражением украинской команды со счетом 0:2, Александрия демонстративно отказалась от проведения традиционного официального ужина с делегацией сербского клуба.

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Решение украинской стороны стало частью принципиальной позиции на фоне политического контекста – Главный тренер Кирилл Нестеренко ранее публично обвинил Партизан в поддержке страны-агрессора из-за участия сербского клуба в турнире на территории России.

Партизан, в свою очередь, не оставил ситуацию без реакции. Вице-президент клуба, легендарный экс-форвард Реала Предраг Миятович пообещал полную "взаимность" в ответном матче в Сербии.

"Когда Александрия приедет в Белград, никакого совместного ужина не будет. Не было перед этим поединком – не будет и в Сербии", – заявил функционер в интервью порталу sportal.blic.rs.

Это уже не первый случай подобного напряжения между украинскими и сербскими клубами – В прошлом году подобный инцидент произошел перед матчем Партизана с Динамо. Напомним, что на оба матча противостояния между Александрией и Партизаном запрещен допуск выездных болельщиков по решению УЕФА.

Ответный матч состоится 31 июля в Белграде. Начало матча в 22:00.

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