Бывший полузащитник Реала Гути не может понять, почему Карло Анчелотти оставил на замене двух юных звезд Мадрида – Арду Гюлера и Эндрика.

Реал разгромно проиграл Арсеналу (0:3), поэтому вполне логично, что за результат досталось как игрокам, так и тренеру "сливочных" – Карло Анчелотти. Свое замечание наставнику озвучил и Гути.

Мбаппе и Винисиуса жестоко раскритиковали после поражения от Арсенала в ЛЧ: "Они не соответствуют стандартам Реала"

"Это правда, что у Реала есть великолепные игроки на поле, но если они не работают, я думаю, что у вас есть игроки на замене, которым вы должны довериться", – приводит слова Гути Defensa Central. Это мнение охотно поддержали и болельщики Реала, учитывая, что на замене остались Арда Гюлер и Эндрик, которые могли бы усилить атаку Мадрида.

Напомним, Реал использовал только три замены в игре против Арсенала, но только одна касалась атаки – вместо Родриго на поле вышел Браим Диас. Арда Гюлер в этом сезоне успел сыграть в 33 матчах (в большинстве – после выходов на замену), отметившись 3 голами и 7 ассистами. Эндрик записал в свой актив 7 голов в 30 встречах во всех турнирах (в частности, и в Лиге чемпионов).

Арсенал сокрушил Реал в первом четвертьфинале ЛЧ – Райс оформил шедевральный дубль со штрафных