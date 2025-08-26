34-летний универсал Лукас Васкес переберется в Бундеслигу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Бывший правый защитник Реала заключит контракт с Байером на 2 года. Испанец уже успешно прошел медосмотр и во вторник, 26 августа, официально станет игроком "фармацевтов".

Напомним, что Васкес покинул Мадрид в статусе свободного агента после десяти лет в клубе. Лукас перешел в королевский клуб в 2015 году, выиграв с "бланкос" 23 трофея в целом.

Байеру также принадлежит контракт украинца Артема Степанова, который в текущем сезоне выступает на правах аренды за Нюрнберг.

