"Каждый раз, когда что-то делается впервые с таким количеством команд, всегда есть критика, но только те, кто находятся здесь, имеют право иметь свое мнение. Да, погода сложная, это правда, что иногда расклады сложные, но это часть соревнований. Я также пережил это в Лиге чемпионов. Мне бы хотелось быть здесь. Поднять трофей и стать клубным чемпионом мира..

Металлист 1925 предложил Динамо 3 млн евро за молодую звезду команды – известен ответ киевлян

Наверное, я бы пожаловался на состояние поля. Но это те вещи, которые у тебя всегда живут внутри, если ты игрок. Мы же играли в Киеве при минус 16 градусах", – приводит слова Сальгадо Marca.

Добавим, что на протяжении своей карьеры Мичел трижды играл против Динамо в Киеве – 1 матч выиграл, 2 раза сыграл вничью. Сальгадо выступал за Реал в 1999-2009 гг., в общем защитник провел 371 поединок в составе "сливочных", забил 5 голов и отдал 25 ассистов.

Челси выиграл Клубный чемпионат мира-2025, шокировав ПСЖ тремя голами до перерыва – Палмер оформил 2+1